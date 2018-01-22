Вице-президент США назвал даты переезда посольства в Иерусалим

Вице-президент США Майкл Пенс в ходе визита в Израиль призвал палестинцев вернуться за стол переговоров и сообщил о поддержке американским лидером принципа урегулирования "два государства для двух народов" в случае, если он подходит обеим сторонам конфликта. Выступая в израильском парламенте, Пенс также рассказал, когда США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Майкл Пенс, вице-президент США: "Иерусалим является столицей Израиля и в этом контексте президент Дональд Трамп отдал распоряжение Госдепартаменту начать предварительную подготовку переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Посольство США будет открыто до конца следующего года".

Выступление Пенса в Кнессете было прервано депутатами фракции "Объединенный арабский список", которые попытались сорвать речь вице-президента. Однако, они были выдворены из зала парламентской охраной, после чего Пенс заявил, что для него честь "быть в Иерусалиме - столице Государства Израиль".

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе посольства США в этот город из Тель-Авива. Из-за решения США на Ближнем Востоке начались массовые акции протеста.