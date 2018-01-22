Десерт из грибов в усадьбе кузнеца

Количество туристов, путешествующих по России, растет с каждым годом. По данным Ростуризма, в минувшем году их число увеличилось на 3% и превысило 56,5 млн человек.

В Ассоциации туроператоров России подвели итоги зимних каникул: отдых внутри страны выбрали на 15% больше россиян, чем в предыдущем сезоне.

Востребованное направление — этнотуризм, за последние два года выбор в пользу таких экскурсий сделали на 10% больше туристов.

Например в Устьянском районе Архангельской области туристов ждет "Усадьба кузнеца Ломоноса". Деревня Дубровская, которую местные жители назыаают Орлово, упоминается в летописях с середины XVI века. Здесь с 2007 года действует центр этнографического туризма: гостей научат работаь в кузнице, разжигать самовар, расскажут о крестьянском быте.

И предложат попробовать такие традиционные угощения, о которых вы наверняка даже не знали:

"Молоко, мука.. Ничего такого особенного нет. Сахар и сушеные грибы. Грибы, только сладкие. Очень удивительный вкус, но вот не было еще человека, которому бы они не понравились".