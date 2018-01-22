Эрдоган:" Мы не отступим от Африна"

Первый турецкий военнослужащий был убит в понедельник районе Африна на северо-западе Сирии, где войска Анкары вот уже четвёртый день продолжает военную операцию против курдских вооружённых формирований и уже продвинулись на 7,5 км.

Самолёты ВВС Турции поразили более 170 целей. Границу пересекли танки, спецназ и пехота.

На стороне турок воюет и часть вооружённой сирийской оппозиции - так называемая Свободная сирийская армия. Другая часть оппозиции - поддерживаемые США Силы демократической Сирии (курдские отряды составляют их костяк) заявила, что "противостоит турецкой агрессии".

В ответ на вторжение, курдские Силы народной самообороны обстреливают турецкие приграничные города. В Килисе ранения получили 8 человек.

Президент Турции Реджеп Эрдоган утверждает, что операция "проходит в рамках борьбы с терроризмом" и "согласована с Россией и США". И Москва, и Вашингтон призывают его к сдержанности, но дальше этих призывов дело не идёт. Госдепартамент США признал право Анкары на "законные акции" по защите своей безопасности.

"Мы настроены решительно и не отступим от операции в Африне, - сказал Эрдоган. - Мы говорили об этом с нашими российскими друзьями. И у нас есть договорённость".

По данным курдов, они потеряли 3-х бойцов и убили 14 турецких солдат и их союзников. Представитель регионального правительства Иракского Курдистана Джавидан Хассан призывает международное сообщество вмешаться:

"Мы рассматриваем происходящее в Африне как войну против всего человечества. В этой войне Эрдоган хочет разбить Силы народной самообороны сирийских курдов, которые воевали с боевиками ИГИЛ, защищая от них мир".

Анкара считает бойцов Силы народной самообороны "террористами", союзниками курдских повстанцев на своей турецкой территории. Под предлогом не допустить их объединения Анкара намерена создать 30-километровую буферную зону в Африне - контролируемом курдами анклаве у своих границ. Сообщения о гибели мирных жителей в ходе операции Турция отрицает, называя их "пропагандой".