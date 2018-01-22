Париж и Берлин подпишут новый Елисейский договор

«Союз Франции и Германии – не просто союз. Это уже семья», - заявил с трибуны бундестага Франсуа де Рюжи, спикер французского Национально собрания.

В понедельник в ходе внеочередного заседания немецкие парламентарии приняли резолюцию об обновлении Елисейского договора, который был заключён еще в 1963-м году и стал основополагающим в отношениях двух стран.

«В мире постоянно происходят изменения. Вместе с ними появляются и вызовы, на которые наши страны должны найти ответы. 55-я годовщина подписания Елисейского договора – повод определить дальнейшие шаги для укрепления сотрудничества», – считает Вольфганг Шойбле, председатель бундестага.

Париж и Берлин расширят взаимодействие не только в сферах экономики, безопасности и цифровых технологий, но и во внешней политике. Обновленное соглашение, по мнению аналитиков, даст Франции карт-бланш на проведение реформ в Евросоюзе.

«Некоторые страны, в том числе европейские, превращаются в антилиберальные демократии. Там наблюдаются признаки диктатуры. Через призму демократических ценностей, которых мы придерживаемся, складывается определенное видение международного порядка, основанного на принципе многосторонних отношений. Мультилатерализм означает ведение переговоров, поиск компромисса. Это и есть рецепт успешного развития Европы», – уверен спикер Нацсобрания Франсуа де Рюжи.

Далее резолюцию должны рассмотреть в Национальной ассамблее Франции, а затем начнётся работа над текстом соглашения. Новый Елисейский договор стороны подпишут до конца текущего года.