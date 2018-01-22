Сожительство = брак?

Среди последних инициатив, озвученных в российском парламенте, предложение сенатора Антона Белякова, согласно которому длительное сожительство должно признаваться в качестве брака. В Госдуме законопроект был отвергнут, но это не значит, что заинтересованные лица не смогут вновь предложить проект с дополненными формулировками.

Фактическим браком предлагается признавать отношения, когда мужчина и женщина прожили вместе не менее пяти лет. Если у них есть общий ребенок, то нужно прожить вместе два года, чтобы такие отношения были признаны брачными. Таким образом, по мнению сенатора Белякова, имущество супругов также должно считаться совместно нажитым, как при зарегистрированном браке.

Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, статистика свидетельствует, что число официально зарегистрированных браков в России неуклонно падает. «Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального».

В соцсеть по паспорту

Не в первый раз выносится на голосование в Госдуме предложение депутата Виталия Милонова о регистрации в соцсетях по паспорту, который в России выдаётся в возрасте 16 лет. Парламентарий предлагает защитить детей от «пагубных явлений, поджидающих их в сети».

Инициатива Милонова выносится на повторное голосование после трагических событий в школе в Улан-Удэ, где девятиклассник напал с топором на учеников седьмого класса, после чего поджег помещение с помощью «коктейля Молотова».

Между тем, Роскомнадзор уже начал блокировать группы в социальных сетях, призывающие к насилию в школах. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, «нецелесообразно вводить дополнительное законодательное регулирование. Необходимо отслеживать подобный контент и оперативно блокировать его».