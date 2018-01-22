Урок разминирования в Крыму

Необычный урок для детей в Крыму вблизи Евпатории провели в минувшее воскресенье сапёры инженерного подразделения Черноморского флота ВМФ России. В мастер-классе по разминированию приняли участие около 100 школьников и родителей.

Заместитель командира 68-го морской инженерный полка Евгений Мусленко объясняет: "Мы хотели заинтересовать, в первую очередь, школьников 9,10,11 классов, чтобы в дальнейшем они шли служить по контракту, именно в инженерной части".

А вот что рассказывают побывавшие на уроке дети:

"Всё понравилось, очень интересно было — метание "кошки", была возможность разобрать оружие, кто не умел, тому показывали как это делать. Также была возможность искать мины с миноискателем", — говорит ученик 6-го класса Джафар.

"Мне понравилось самодельное взрывчатое устройство, разбор мины и закопка мины. Для меня это было очень полезно, потому что я самого детства мечтаю стать сапером", — говорит ученик 5-го класса Владислав.

"Эти навыки в жизни, в принципе, пригодятся, потому что никто не знает, как получится", — уверен ученик 5-го класса Дмитрий.

Жительница Евпатории Надежда говорит: "Я считаю, что такие уроки нужны, потому что деткам нужно развиваться, они должны всё-таки чему-то учиться новому, уметь защищать, патриотизм в наших детях должен воспитываться".

По данным Минобороны России, за последние три года на территории Крыма обнаружены и уничтожены свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов периода Второй мировой войны. Так, в прошлом году местные жители нашли в Крыму 500-килограммовую авиабомбу.

В результате референдума в марте 2014 года полуостров Крым был присоединен к России.

Ежегодно 21 января в Вооруженных силах России отмечается памятный День инженерных войск. Установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 18 сентября 1996 г., внесен в список профессиональных праздников и памятных дней Вооруженных сил РФ указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 г.

Инженерные войска ВС РФ выполняют задачи по инженерной разведке, устройству окопов, траншей, укрытий, противотанковых рвов и др.; устанавливают минные поля и занимаются разминированием, производят взрывные работы, оборудуют переправы на водных преградах, добывают и очищают воду в полевых условиях. Также выполняют работы по маскировке, имитации войск и объектов. В мирное время очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов и др.