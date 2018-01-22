Давос: что ждать от форума в этом году?

Тема форума, на который собираются лидеры всех стран мира, в этом году звучит так: "Создавая общее будущее в расколотом мире". Организаторы форума надеются, что его участники, среди которых политики, бизнесмены, учёные и знаменитости смогут договориться по целому ряду проблем, которые тревожат сегодня международное сообщество: речь, в частности идёт об изменении климата, вызовах технологического прогресса, глобальных экономических связях.

Защита экономики от кризиса

Присутствие бизнес-магнатов и крупных политиков предопределяет диалог на тему профилактики и предотвращения кризисных ситуаций в мировой экономике. Задача - найти баланс между идеями широкого международного сотрудничества и политикой протекционизма, которую мировые лидеры рассматривают как необходимое средство от погружения мира в хаос. Вместе с политиками бизнес-гуру постараются определить, как широкие слои населения могут извлечь пользу из международных торговых связей, особенно в связи с растущей нагрузкой на пенсионные системы некоторых стран.

Защита окружающей среды

Ещё одна важная тема на повестке дня - экология. Под вопросом, особенно в связи с позицией американской администрации, - исполнение договорённостей, достигнутых на саммите в Париже в 2015 году в области контроля за потеплением климата на планете. Часть проблемы - развитие процессов переработки и вторичного использования отбросов в целях их сокращения во всех странах мира.

"Четвёртая промышленная революция"

Новые технологии и их влияние на процессы производства несомненно попадут в число важных тем в Давосе. Онлайн-сервисы и облачные технологии значительно повлияли на развитие навыков, которые необходимы для пользования современными достижениями.

Равноправие полов

Вопросы равноправия впервые станут отдельным сюжетом обсуждения в Давосе, впервые за 48 лет существования форума позиции председателей на нём займут исключительно женщины. Среди них - глава МВФ Кристин Лагард, премьер Норвегии Эрна Солберг и президент IBM Джинни Рометти.