"Марш женщин" в Европе

В европейских столицах в воскресенье прошли массовые манифестации в защиту прав женщин. Акции протеста приурочены к годовщине вступления в должность президента США Дональда Трампа, чью риторику участники "Марша женщин" называют сексистской.

В Лондоне сотни человек собрались на Даунинг-стрит недалеко от здания парламента: "довольно" - скандировала толпа.

В Париже, несмотря на дождь и холодный ветер, около сотни человек собрались на площади Трокадеро. Их лозунги также были направлены против любых форм сексуального домогательства и прочего насилия в отношении женщин.

"Очень важно еще раз заявить о том, что мы не поддерживаем Трампа, что мы продолжаем борьбу и не сдаемся. Год спустя после его инаугурации мы вновь вместе, чтобы выразить недовольство самим президентом США и его повесткой дня", - говорит участница демонстрации Мэгги Кан.

Ранее акции протеста прошли и во многих крупных городах США. В Нью-Йорке на улицах вокруг Центрального парка собрались до 100 тысяч человек. Сред и ораторов была актриса Вупи Голдберг. К манифестации присоединились и участницы движения #Metoo.

"Женщины не побоялись заявить о сексуальных домогательствах: публично обвинив продюсера Харви Вайнштейна, они тем самым покончили с его властью в мире кино. Нам надо сделать то же самое с Трампом. Никакой разницы нет", - заявила актриса Рози Перес.

Больше всего участников собрала акция в Лос-Анджелесе: по данным мэра Эрика Гарсетти, на улицы вышли 500 тысяч человек, по данным полиции - 200 тысяч.