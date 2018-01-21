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Второй "Марш женщин" собрал сотни тысяч человек

Второй раз, в годовщину инаугурации Дональда Трампа, жительницы крупнейших городов США сказали "нет" расизму, сексизму и любым формам насилия в отношении женщин.

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Второй "Марш женщин" собрал сотни тысяч человек

Второй "Марш женщин" собрал сотни тысяч человек
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Те, кто бросили вызов Дональду Трампу год назад, проведя на следующий день после его инаугурации массовые акции протеста, в субботу вышли на второй "Марш женщин". Людское море заполнило улицы Вашингтона, Филадельфии, Бостона, Денвера и других городов.

Больше всего участников собрала акция в Лос-Анджелесе: по данным мэра Эрика Гарсетти, на улицы вышли 500 тысяч человек, по данным полиции - 200 тысяч.

С трибуны к собравшимся обратились известные представительницы кино и других сфер: Натали Портманн, Люпита Нионго, Пэрис Джексон.

"Здесь и сегодня мы можем взять на себя ответственность за то, чтобы наши дочери, племянницы, внучки и правнучки выросли с пониманием, что если кто-то покушается на одну из нас, ему предстоит иметь дело со всеми нами!" - заявила в частности Оливия Манн.

В этом году к "Маршу женщин" присоединились участницы движения #Metoo. И если в прошлом году мишенью манифестантов был Дональд Трамп - "расист и сексист", по их словам, то в этом году многие лозунги были направлены против любых форм сексуального и прочего насилия в отношении женщин.

В Нью-Йорке, по данным полиции, на улицы вокруг Центрального парка вышли до 100 тысяч человек. Среди ораторов была Вупи Голдберг: "Мы здесь, чтобы сказать: "С нас довольно!"

В штате Юта желавших выразить свой протест не остановил даже снег. Марш женщин прошел в Парк-сити, где в ежегодно в конце января проходит фестиваль независимого кино Сандэнс. "Спасибо, что пришли сюда, несмотря на холод! - обратилась к собравшимся Джейн Фонда. - Мы все еще маршируем и протестуем, и мы организуемся еще лучше!", добавила она, делая аллюзию на промежуточные выборы в ноябре этого года.

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