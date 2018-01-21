Валлетта официально стала Культурной столицей Европы

100 тысяч человек присутствовали на церемония инаугурации Валлетты официальной Культурной столицей Европы-2018. Красочное представление под лозунгом "Праздник пришел!" захлестнуло улицы этой средневековой крепости, построенная Жаном Паризо де ла Валеттом- Великим Магистром рыцарей ордена Святого Иоанна.

Оуэн Бонничи - министр культуры Мальты, не скрывал восторга: "Шоу было изумительным! Гостям и жителям города очень понравилось. Иностранцы, видевшие и другие подобные церемонии, говорили, что наша - лучшая. Я очень рад этому и благодарен всем участникам за замечтаельный вечер!" В программе новой Культурной столицы Европы - сотни мероприятий, которые пройдут как в самом-городе крепости, так и на острове Гоцо. Темами этого года станут: прошлое мальтийского архипеллага,

будущее и любовь к путешествиям.

"Теперь Валетта официально стала Европейской культурной столицей, - передает с места событий наш специальный корреспондент Вольфганг Шпиндлер. - В этой связи многие исторические памятники были отреставрированы, в течение всего года здесь пройдут многочисленные культурные мероприятия, так что - есть повод снова или впервые посетить мальтийскую столицу!"