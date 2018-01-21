Турция развивает наступление против сирийских курдов

Курдские отряды народной самообороны выпустили из района Африн на севере Сирии ракеты по турецким городам Килис и Рейханлы. В результате последнего обстрела погиб как минимум один человек, несколько десятков получили ранения. Таким образом сирийские курды ответили на начало турецкой операции "Оливковая ветвь".

Пострадавший: "Это мой дом. Был очень громкий взрыв, который нас разбудил. Он выбил все окна и двери".

По информации YPG, в результате турецких авиационных и артиллерийских бомбардировок в Африне погибли шесть мирных жителей и три бойца.

Утром в воскресенье сухопутные войска Турции начали наземное наступление на Африн. Одновременно на отряды курдской самообороны, которые в Анкаре считают частью Курдской рабочей партии, наступают протурецкие формирования "Сирийской свободной армии". По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, цель операции – создание 30-километровой "зоны безопасности".

Президент Сирии Башар Асад во время встречи с иранским дипломатом Камалем Харази назвал турецкую операцию актом агрессии в интересах терроризма. МИД Ирана призвали Анкару как можно скорее завершить операцию. Франция потребовала созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Сирии.

США заявляют, что продолжат поддерживать "Сирийские демократические силы", костяк которых составляют курдские отряды народной самообороны. Действия Турции Вашингтон охарактеризовал как односторонние.

В Рожаве, восточной части сирийского Курдистана, группировка "Армия революционеров", состоящая из арабов, заявила о выходе из состава "Демократических сил Сирии" и переходе на сторону протурецких формирований.

На фото: бойцы протурецкой "Свободной сирийской армии".