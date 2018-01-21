Турецкая военная техника стягивается к сирийской границе. Как ожидается, в воскресенье Турция начнет наземную фазу операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в городе Африн на севере Сирии.

Власти арабской республики называют действия Турции "очередным посягательством на суверенитет Сирии". Дамаск призывает мировое сообщество отреагировать и готовится заявить официальный протест в ООН.

"Оливковая ветвь" и авиаудары

В субботу Генштаб ВС Турции объявил о начале военной операции "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн, населенном преимущественно курдами. Истребители турецких ВВС нанесли авиаудары, поразив более сотни целей.

Как сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, после нанесения ударов с воздуха сухопутные войска приступят к проведению наземной фазы операции в Африне в воскресенье.

"Турецкие сухопутные подразделения будут действовать совместно с "Сирийской свободной армией", - пояснил Йылдырым.

Чего добивается Турция

Турция считает формирования курдов в Сирии ответвлением Рабочей партии Курдистана и таким образом рассматривает их в качестве террористов. Впрочем, по мнению наблюдателей, начав операцию в Африне, президент Турции Реджеп Эрдоган хочет направить четкий сигнал США.

Вашингтон оказывает активную поддержку сирийским курдам, видя в них боеспособного союзника в борьбе с исламистами в Сирии. Однако поставка вооружений и экипировки курдам противоречит интересам Анкары.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после уничтожения курдских формирований в Африне, операция будет продолжена к востоку от Алеппо, в районе Манбиджа.

"Начав на западе, мы шаг за шагом уничтожим этот коридор. Операция в Африне уже началась, затем придёт время Манбиджа. Потому что ни одно из обещаний, данных нам по поводу Манбиджа", - заявил турецкий лидер.

Манбидж находится на территории, контролируемой "Сирийскими демократическими силами", которые поддерживает и вооружает Вашингтон.

Позиция России

В районе Африна находилась оперативная группа российского центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В субботу министерство обороны России распорядилось отвезти ее в район Телль-Аджар, "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих".

Москва выразила озабоченность начавшейся турецкой операцией и призвала участвующие в конфликте стороны проявлять сдержанность. Для разъяснений относительно целей операции в МИД Турции был вызван российский посол в Анкаре.