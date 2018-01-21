Греки протестуют против Македонии

В Салониках прошла массовая акция протеста против названия государства Македония. Греки заявляют об узурпации Бывшей Югославской Республикой имени её северной провинции, а значит - о фальсификацию истории. По данным организаторов, на манифестацию собрались 300 тысяч участников, полиция насчитала 90 тысяч.

"Мы пришли сюда, чтобы еще раз заявить: существует лишь одна Македония, и она - греческая. Македония - часть Греции. Мы протестуем против действий соседней страны, ее безответственного отношения к нашему государству и нашей Македонии".

"Даже обсуждать само собой разумеющееся смысла нет. Александр Великий был прежде славян. У них нет ничего общего с культурой Греции", - говорит член Культурного клуба Наусы Пантелис Паскалидим.

До сих пор Афины блокировали вступление Македонии в ряд международных организаций. Но недавно в Скопье заявили, что готовы пойти на уступки. И страны возобновили переговоры.

"Не думаю, что удастся найти приемлемое решение. Республика Македония обязана прекратить присваивать себе нашу историю. Только тогда возможен реальный диалог", - заявил публицист Коста Караискос.

''Организаторы акции не ожидали, что на манифестацию выйдет столько людей. И это греческому правительству, несомненно, придется учесть в ходе переговоров с представителями Республики Македония", - Симела Тухтиду, корреспондент "Евроньюс".