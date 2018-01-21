Шакиру заподозрили в неуплате налогов

Певицу Шакиру подозревают в налоговых махинациях. В прокуратуру Испании поступил запрос на проведение проверок в отношении латиноамериканской звезды.

Местные налоговики полагают, что она уклонялась от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 годы. В это время Шакира проживала в королевстве с футболистом «Барселоны» Жераром Пике. При этом 40-летняя певица не являлась налоговым резидентом Испании.

Согласно испанским законам, с доходов, полученных ею как в самой стране, так и за ее пределами, она была обязана платить налоги, однако не делала этого. Подобного рода махинации в Испании наказываются крупным штрафом или лишением свободы сроком до двух лет.