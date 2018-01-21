Сербия готова к мигрантам

Сербия готова принимать мигрантов по установленным Евросоюзом квотам - даже не будучи его членом. Об этом заявили местные власти.

Уже сегодня в лагере для беженцев недалеко от Белграда живут сотни выходцев из стран Ближнего Востока и Средней Азии.

" Это хорошая страна. Здесь хорошие правительство, законы, люди. Поэтому я решил остаться в Сербии: здесь у меня есть все необходимое", - говорит Закиулла Шахзад, мигрант из Афганистана.

Через Сербию проходит "балканский" миграционный маршрут. За последние три года по нему прошли около 900 тыс. человек. Большинство из них не желают оседать в Сербии и стремятся в ЕС.

"Если ЕС решит расселять мигрантов между странами-членами по квотному принципу, Сербия, конечно, готова участвовать в этом процессе. Мы не просто говорим о такой возможности - для нас это уже реальность. На нашей территории находятся около 4 тысяч беженцев, и мы предоставляем им всю возможную помощь", - заявил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

В то же время оппозиция опасается возвращения в страну тысяч мигрантов, которым ЕС откажет в убежище. Рассчитывать в таком случае на финпомощь Брюсселя Белграду не придется.