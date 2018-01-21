Съезд СДПГ проголосовал за начало переговоров о коалиции с ХДС/ХСС

Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии проголосовали за начало переговоров с блоком ХДС/ХСС о создании коалиционного правительства. Это решение поддержали 362 делегата, 279 проголосовали против, один воздержался.

Итоги голосования стали личным успехом Мартина Шульца, который призывал делегатов проголосовать "за":

"Это правда, что мы не должны быть в правительстве любой ценой. Но также верно и то, товарищи, что мы не должны быть любой ценой в оппозиции. Поэтому, если мы можем сделать что-то хорошее для нашей страны, если мы можем сделать что-то хорошее для Европы и народов Европы, значит, на мой взгляд мы должны это сделать в интересах людей".

Основой для коалиционных переговоров станет 28-страничный итоговый документ, принятый участниками предварительных консультаций в середине января. Переговоры с ХДС/ХСС начнутся уже в понедельник. Итоговое соглашение будет вынесено на голосование всех членов СДПГ.