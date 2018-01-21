Новые протесты против чиновников-коррупционеров

Новая волна протестов в Румынии. В субботу десятки тысяч людей вышли на улицы Бухареста, чтобы протестовать против реформы правосудия в стране.

Румынская общественность убеждена, что одобренные правящей партией поправки в Конституцию ослабят правовое государство, а также будут способствовать разгулу коррупции.

"Люди приехали со всей страны потому, что видят, как власти пытаются растоптать принцип верховентства закона в Румынии", - говорит один из участников манифестации, приехавший в Бухарест из провинции.

Поправки в пользу коррупционеров?

Правящая Социал-демократическая партия одобрила реформу правосудия еще в декабре 2017 года. Теперь полномочия прокуратуры будут серьезно ограничены при расследовании дел по статьям о коррупции. Это может позволить коррумпированным чиновникам уйти от ответственности.

Также румынская оппозиция считает, что измения в правовой системе превратят судебные органы Румынии в инструмент политического давления. Это уже третья волна массовых протестов в Румынии. Они стали крупнейшими почти за тридцать лет - со времени свержения коммунистического режима Чаушеску.