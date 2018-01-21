Пожар в пражском отеле

По меньшей мере 4 человека погибли, еще несколько получили травмы в результате пожара в пражской гостинице.
Инцидент произошел в субботу вечером в четырехзвездочном отеле Eurostars David, расположенном в историческом центре чешской столицы.
В момент возгорания там находились 50 человек - сотрудников и постояльцев, большинство из которых - иностранные туристы.
В числе погибших - гражданин Германии 1996 года рождения и южнокорейская гражданка 1997 года рождения. Личности еще двух жертв пока не установлены.
Сообщается, что 8 человек госпитализированы с ожогами и травмами, в том числе - тяжелыми. По данным местной полиции, госпитализированы три гражданина Нидерландов. Под наблюдением врачей находятся также граждане Франции и Турции. Среди пострадавших – двое пожарных: во время тушения огня рухнул пол одного из этажей горящего здания.
Возможной причиной пожара называют сбой в работе электрокондиционеров.