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Чехия

Пожар в пражском отеле

В результате возгорания в отеле Eurostars David в центре Праги погибли по меньшей мере четыре человека. С ожогами и травмами госпитализированы еще несколько пострадавших.

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Пожар в пражском отеле

Пожар в пражском отеле
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REUTERS/Milan Kammermayer
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По меньшей мере 4 человека погибли, еще несколько получили травмы в результате пожара в пражской гостинице.

Инцидент произошел в субботу вечером в четырехзвездочном отеле Eurostars David, расположенном в историческом центре чешской столицы.

В момент возгорания там находились 50 человек - сотрудников и постояльцев, большинство из которых - иностранные туристы.

В числе погибших - гражданин Германии 1996 года рождения и южнокорейская гражданка 1997 года рождения. Личности еще двух жертв пока не установлены.

Сообщается, что 8 человек госпитализированы с ожогами и травмами, в том числе - тяжелыми. По данным местной полиции, госпитализированы три гражданина Нидерландов. Под наблюдением врачей находятся также граждане Франции и Турции. Среди пострадавших – двое пожарных: во время тушения огня рухнул пол одного из этажей горящего здания.

Возможной причиной пожара называют сбой в работе электрокондиционеров.

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