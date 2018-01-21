Папа Франциск завершил латиноамериканский визит

Папа Франциск завершил свой визит в Перу, обратившись к тысячам верующих с воскресной проповедью с балкона архиепископского дворца в Лиме. Он призвал молодое поколение перуанцев не терять надежду, веру и любовь.

На встрече с перуанскими епископами он подвёл итоги своего визита и призвал иерархов не ослаблять проповедь в стране, где, по его словам, политика находится в глубоком кризисе из-за бесконечных коррупционных скандалов.

Своими впечатлениями от папского визита делятся верующие перуанцы:

Себастьян Уэльпа, верующий из Куско: "Для меня самое главное это его призыв к согласию, потому что в нашей стране, как и во многих других, много проблем. Политических проблем. Мы надеемся, что с благословения папы ситуация у нас улучшится".

Клара Кастильо, верующая из Лимы: "Этот визит важен для нас, потому что он дарит нам мир, утешение и спокойствие в момент когда вокруг нас царят насилие и безнравственность".

На встречу в папой пришли около 500 монахинь, которые приняли обет затворнической жизни. В целом визит папы в Перу сопровождался меньшим количеством протестов, чем в Чили. Но и в Лиме на пути движения "папамобиля" из окна одного из зданий был вывешен плакат, напоминающий о сексуальном и психологическом насилии, в котором был обвинён один из известных служителей католической церкви в Перу. В Чили Франциск лично извинился перед жертвами католических священников-педофилов.