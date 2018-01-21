Майк Пенс в Израиле

Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Израиль в рамках своего ближневосточного турне - первого после того, как президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства.

Пенса ждал тёплый приём: израильский премьер Беньямин Нетаньяху уже назвал его "великим другом" и подчеркнул , что лидерство США незаменимо для продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке.

"Я обсужу с ним два вопроса: мир и безопасность", - сказал о предстоящих переговорах с Пенсом Нетаньяху. А упомянув о палестинском лидере Махмуде Аббасе, добавил: "У меня есть послание для Абу Мазена: альтернативы американскому руководству в дипломатическом процессе нет. Тот, кто не готов разговаривать с американцами о мире, не хочет мира".

Ближневосточное турне Майка Пенса планировалось на декабрь, но было отложено на фоне массовых протестов в арабском мире, возмущённом решением США по Иерусалиму. Палестинский лидер Махмуд Аббас от встречи с посланцем Вашингтона отказался.

Перед визитом в Израиль вице-президент США посетил также Иорданию и Египет. Король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси поддержали право палестинцев на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Они выразивли надежду на то, что Вашингтон восстановит доверие к себе в вопросе об урегулировании палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств.

Пенс заявил, что Вашингтон поддержит решение на основе принципа двух государств, если оно будет принято. Вице-президент США призвал Амман и Каир убедить палестинцев вернуться за стол переговоров.