Египет - первый этап ближневосточного турне Пенса

Перенесенное с конца декабря, ближневосточное турне вице-президента США началось с Египта. В субботу самолет Майка Пенса приземлился в Каире, где он встретился с главой государства Абдель-Фаттахом Ас-Сиси, в пятницу заявившем о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

В ходе переговоров речь стороны обсудили "пути укрепления и развития стратегических отношений во всех областях", говорится в коммюнике пресс-службы Пенса.

"Мы абсолютно согласны в том, что необходимо поддерживать статус-кво в отношении святых мест в Иерусалиме. При этом нам не удалось согласовать окончательную резолюцию в том, что касается границ и других вопросов, которые должны обсужадться непосредственно сторонами. Я напомнил президенту Ас-Сиси, что президент Трамп заявлял о поддержке "двух государств для двух народов" в случае, если стороны придут к согласию. Мне показалось, что глава египетского государства был воодушевлен этим сообщением", - заявил Пенс по итогам встречи.

Вторым этапом его турне стала Иордания, где самолет вице-президента приземлилмя в ночь на воскресенье. Днем должна состояться встреча Майка Пенса с королем Абдаллой II. Наблюдатели

считают, что и здесь речь пойдет о ситуации Ближнем Востоке после того, как в конце минувшего года американский президент объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства. И завершится ближневосточное турне в Израиле, где в программе Майка Пенса значатся

переговоры с премьер-министром Нетаньяху и президентом страны Ривлиным.