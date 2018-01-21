"Оливковая ветвь" Турции

Около 25 тысяч бойцов "Сирийской свободной армии", оппозиционной правительству Дамаска, участвуют в военной операции Анкары. Она началась в субботу в районе города Африна на северо-западе Сирии.

Наступающие хотят вытеснить из этого региона контролирующие его курдские "Силы народной самообороны", которые при поддержке США ранее боролись с группировкой "Исламское государство". В воскресенье турецкие танки, отряды спецназа и пехота продвинулись на 5 км в глубь сирийской территории.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает курдские "Силы народной самообороны" террористическим образованием и утверждает, что "их ликвидация будет способствовать воцарению мира в регионе". Операцию он назвал "Оливковая ветвь".

"Наша цель следующая. Разве мы не приняли у себя три с половиной миллиона сирийских братьев? Приняли. Так вот, наша цель - сделать так, чтобы эти три с половиной миллиона сирийских братьев смогли вернуться домой", - говорит Эрдоган.

Курды оказывают ожесточённое сопротивление и говорят, что жертвами турецких авианалётов и обстрелов уже стали 20 мирных жителей, в том числе дети. Анкара называет убитых "террористами". В ответ курдские отряды народной самообороны выпустили ракеты по турецким городам Килис и Рейханлы. Погиб как минимум один человек, десятки ранены.

Курдское население на севере Сирии протестует против турецкого вторжения. Дамаск обвиняет Анкару в поддержке террористов, против которых боролись курды.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Сирии пройдет в понедельник по инициативе Франции.