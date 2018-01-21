Делегация КНДР в Южной Корее

Делегация КНДР прибыла в Южную Корею для подготовки выступления артистов на Зимних Олимпийских играх. Утром в воскресенье границу между двумя странами пересекли два северокорейских автобуса в сопровождении полицейского конвоя.

Группу из семи человек возглавляет лидер женского музыкального коллектива "Моранбон" и ансамбля "Сэмджион" Хен Сон Воль. На вопросы журналистов о первых впечатлениях от визита она отвечать не стала и лишь улыбнулась.

Всего делегация намерена пробыть в Южной Корее два дня.

В первую очередь группа отправилась на поезде в олимпийскую деревню в город Каннын. Здесь они осмотрят сцену и технику, а также согласуют программу выступлений. В Каныне намечен концерт северокорейского оркестра.

Изначально поездка должна была состояться 20 января, однако была отменена Пхеньяном без каких-либо объяснений.

Согласно договоренностям, достигнутым представителями двух Корей и Международного олимпийского комитета, КНДР отправит на Олимпиаду в Пхенчхан делегацию из 46 человек - из них 22 спортсмена и 24 чиновника. Освещать игры будет 21 представитель северокорейских СМИ.