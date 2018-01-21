"Марш женщин" в США

В США в годовщину инаугурации президента Дональда Трампа прошли массовые акции протеста "Марш женщин". Толпы недовольных выступили против любых форм сексуального и прочего насилия в отношении женщин. Акции прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, Денвере и многих других городах. Самое большое количество участников вышли на улицы Лос-Анджелеса: по данным мэра Эрика Гарсетти, речь идет о 500 тысяч человек (по данным полиции - 200 тысяч). С трибуны к собравшимся обратились известные американки: Натали Портманн, Люпита Нионго, Пэрис Джексон, Вупи Голдберг. В этом году к "Маршу женщин" присоединились и участницы движения #Metoo, выступающего против сексуальных домогательств.