Вулкан проснулся в Папуа-Новой Гвинее

600 жителей острова Кадовар у берегов Папуа — Новой Гвинеи были эвакуированы: здесь проснулся до сих пор спящий вулкан. Последний раз его активность наблюдалась сорок лет назад. К настоящему моменту половину территории острова покрывает лава, столбы дыма и газа взвиваются на высоту в 2 км. Полеты вблизи острова запрещены. Вулканологическая обсерватория в городе Рабаул рекомендовала не приближаться к острову и кораблям. Сейчас жители Кадовара находятся на соседнем острове. Однако эксперты предупреждают, что и здесь они не в безопасности. Из-за начавшегося извержения может возникнуть цунами. Папуа — Новая Гвинея - часть так называемого "Огненного кольца", огромного тектонического разлома, протянувшееся на тысячи километров вокруг Тихого океана.