В Лионе вспоминают Поля Бокюза

Неофициальным титулом столицы мировой гастрономии Лион обязан никому иному, как Полю Бокюзу. Имя знаменитого шеф-повара носит местный рынок Ле Аль Бокюз, продукты которого стали всемирно известными брендами. Здесь месье Поля вспоминают с особой теплотой и благодарностью.

«Ле Аль – сердце лионской гастрономии. Поль Бокюз был здесь частым гостем. Он сам приходил и выбирал продукты. Многие знали его лично и вспоминают о нем с особым чувством», - передает корреспондент Euronews, Анн Девино.

Некоторые из продавцов, владельцев лавок и магазинчиков стали близкими друзьями с Полем Бокюзом. Среди них - мадам Рене Ришар – сыродел, чью марку «Мама Ришар» прославил именно Бокюз. С его подачи сыры Ришар стали излюбленным продуктом мишленовских ресторанов.

«Он приходил сюда утром в воскресенье, чтобы выпить чашечку кофе. Проходящие мимо люди, конечно же, узнавали, приветствовали его. Он был звездой, но жил вовсе не как звезда: был очень открыт, отвечал на вопросы людей, охотно со всеми общался», - делится воспоминаниями Рене Ришар.

Несмотря на то, что Бокюз объездил весь мир, он оставался верным традициям французской кухни и всегда отдавал предпочтение местным – региональным продуктам и ингредиентам, о которых знал практически всё.

«Месье Поль славился во всем мире своей бресской пуляркой, качеством блюда и вкусом. При выборе курицы, он внимательно рассматривал глаза, гребень; всегда крутил тушку, чтобы оценить ее мясистость. Он обожал готовить своих курочек на дровяном гриле», - рассказывает Морис Тролье, владелец мясной лавки, обладатель звания «Лучший мастер Франции».

Прощание с «лучшим поваром Франции», скончавшимся в субботу на 92-ом году жизни, состоится в пятницу, в Лионе. Но уже сегодня в Ле Аль стекаются туристы, наслышанные о кулинарных шедеврах в исполнении Бокюза, чтобы почтить его память.

«Новость тронула нас до глубины души. Эта целая страница в истории мировой кухни. Мы планировали приехать в Лион и обязательно посетить Ле Аль. Это символично. Это наш маленький жест в память о нём», - говорит туристка из Швейцарии.

«Я здесь сегодня, чтобы почтить память Поля и воздать ему почести за все то, что он сделал для мировой кухни, и чтобы просто хорошо провести время на этом рынке», - рассказывает гость из Уэльса.