Антхольц: биатлонисты Домрачева и Фуркад празднуют победу

Последний биатлонный старт перед Зимней Олимпиадой стал победным для Дарьи Домрачевой. На этапе Кубка мира в итальянском Антхольце спортсменка из Белоруссии выиграла гонку с общего старта.

Допустив единственный промах на первом огневом рубеже, Домрачева долго выбиралась из глубины пелотона, но все же финишировала первой с комфортным почти 12-ти секундным преимуществом.

Не обошлось без "подарков" от соперниц. Несмотря на три штрафных круга, словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина поднялась на вторую ступень пьедестала.

Промахнувшаяся по разу на каждом огневом, финка Кайса Макарайнен стала третьей и сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира. В нем Домрачева - пятая. Днем ранее, финишируя в пасьюте, трехкратная олимпийская чемпионка наступила на палку итальянке Доротее Вирер и проявила благородство, отказавшсь от борьбы за серебро.

Лучшим у мужчин стал француз Мартен Фуркад. Лидер Кубка мира одержал шестую победу в сезоне, оставив позади норвежца Тарьей Бё. Тройку замкнул его соотечественник Эрленн Бьонтегорд. Лидер российской сборной Антон Шипулин пустил три пули "в молоко" и финишировал лишь 9-м.

У женщин в масстарте лучшей из россиянок оказалась Екатерина Юрлова-Перхт, замкнувшая десятку с пятью промахами и почти минутным отставанием от лидера.