Афганские силовики освободили захваченный отель

Афганские силы безопасности завершили операцию в кабульском Intercontinental Hotel. Все четверо нападавших, по данным МВД страны, застрелены, ответственнось за нападение на этот час на себя никто не взял.

По меньшей мере 6 человек погибли, среди них пятеро афганцев и один иностранец, его гражданство пока не установлено.

Осада длилась 12 часов: в субботу вечером боевики ворвались в этот отель класса "люкс", подорвав взрывное устройство и открыв стрельбу по клиентам и сотрудникам. 6 человек, по данным на этот час, получили ранения. По завершении операции афганские силы безопасности освободили 126 человек, среди них 41 иностранец.

Утром в воскресенья с шестого этажа гостиницы поднимается густой дым. Сообщается, что силовики

Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается нападению: в июне 2011 года жертвами боевиков стали 12 человек, все нападавшие были ликвидированы в ходе спецоперации.