Федеральное правительство прекратило работу

Федеральные ведомства США в полночь субботы прекратили работу, 850 тысяч их сотрудников оказались в вынужденном отпуске - такова ситуация в годовщину инаугурации президента Дональда Трампа.

Накануне вечером, при голосовании в Сенате за продление временного финансирования администрации, республиканцам не удалось получить 60 требуемых голосов из 100. "За" проголосовали лишь 50 сенаторов.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер возложил ответственность за случившееся на президента Трампа. Он заявил о необходимости немедленной встречи между Белым домом, демократами и республиканцами, чтобы найти компромисс.

Конфликтного варианта развития событий "можно было избежать", заявил в свою очередь лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл.

Официальный представитель президента Трампа Сара Сандерс обвиинила сенаторов-демократов в том, что "они поставили политику выше нашей национальной безопасности" и назвала их "неудачниками-обструкционистами". Она добавила, что Белый дом не будет "обсуждать статус нелегальных иммигрантов, пока демократыдержат законопослушных граждан в заложниках из-за своих безответственных требований". По ее словам, исполнительная власть готова вернуться к обсуждению иммиграционной реформы после того, как вооруженные силы и экстренные службы начнут получать финансирование.

Камнем преткновения остаются так называемые "мечтатели" - незаконные иммигранты, въехавшие в Соединенные Штаты несовершеннолетними. Демократы выступают против нового варианта федерального бюджета, так как он не предусматривает мер по их защите.

Последний раз федеральные ведомства остались без средств в октябре 2013 года, в бытность Барака Обамы. Блокада продолжалась 16 дней.