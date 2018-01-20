Противники абортов в США получили поддержку Трампа

Противники абортов в пятницу провели ежегодную акцию в центре Вашингтона. Так называемый "Марш за жизнь" состоялся в американской столице уже в 45-й раз. Однако впервые перед участниками этого движения выступил президент США.

В своем обращении, которое транслировалось в прямом эфире из Белого дома, Дональд Трамп прямо призвал запретить по всей стране проведение абортов на поздних сроках беременности.

"Я хочу объявить, что мы представили инициативу по защите религиозной свободы и свободы убеждений врачей и медсестер в случае их отказа осуществлять аборты... В моей администрации мы всегда будем защищать право на жизнь", - заявил Трамп.

Он напомнил, что в настоящее время поздние аборты разрешены в семи странах, среди которых Соединенные Штаты Америки, Китай и Северная Корея.

Тем временем, сторонники абортов готовятся дать свой ответ Трампу. В воскресенье также в Вашингтоне пройдет "Марш женщин". Организоторы обещают, что он соберет сотни тысяч женщин со всей страны. В минувшем году в аналогичной манифестации приняли участие 2 млн человек.