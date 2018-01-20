Ушел из жизни "Повар столетия"

Поль Бокюз - "Повар столетия", классик кулинарного искусства, рекордсмен по длительности удержания титула "Три звезды Мишлен", один из основоположников новой французской кухни. Бокюз родился в семье поваров в деревне Колонж под Лионом в 1926 году.

Имя легендарного Поля Бокюза всегда ассоциировалось со столицей французской кулинарии - городом Лионом.

В 1996 году в Лионе проходило совещание G7. Лучший шеф-повар Франции Бокюз угощал участников этой встречи своими изысканными блюдами.

"Президент Ширак, - вспоминает Бокюз, - попросил меня приготовить типичное блюдо лионской кухни. Я предложил гостям фрикадельки из щуки под раковым соусом".

Главный ресторан Поля Бокюза находится в пригороде Лиона и называется "Трактир у моста Колонж". Бокюз делает акцент на качестве и естественности продуктов "Я люблю сливочное масло, сливки и вино", - говорит повар, который начал постигать кулинарную науку в 15 летнем возрасте. Его ресторан получил свою первую звезду Michelin в 1958 году, а в 1961 году сам Поль получил звание «Открытие года» среди поваров.

Поль Бокюз много работал и ничего не оставлял на волю случая. Он говорил, что всю жизнь учился чему-то новому. Он заботился о том, чтобы передать свои знания. Уже много лет недалеко от Лиона, в Экюлли существует Институт имени Поля Бокюза, где кулинарное мастерство приобретают студенты со всего мира.

С 1987 года раз в два года в Лионе проводится международный кулинарный конкурс "Золотой Бокюз", который считается самым престижным международным конкурсом высокой кухни.