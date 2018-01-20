Блокада работы правительства: кто виноват и что делать?

Вину за приостановку работы федеральных ведомств США стороны перекладывают друг на друга.

Совершавший пересадку в ирландском аэропорту Шаннон вице-президент Майкл Пенс так прокомментировал происходящее на полях встречи с американскиим военнослужащими, которые отправляются в Кувейт: "Демократы в Сенате, а также некоторые представители республиканцев, предпочли поставить политику выше интересов национальной обороны, выше работы и обязательств федерального правительства. Это просто-напросто неприемлемо и вызывает разочарование".

Сразу после голосования президент Трамп вызвал в Белый дом на предварительную встречу по поиску компромисса лидера республиканского большинства в Сенате Митча МакКоннелла, главу демократов Чака Шумера и спикера Палаты представителей Пола Райяна. По мнению главы государства, продление временного финансирования федеральных ведомств на месяц было бы "наилучшим вариантом".

"Трамп отмечает годовщину своей инаугурации на президентский пост в контексте прекращения работы федерального правительства. Понятно, что такие новости неприятны любому президенту, - говорит глава вашингтонского бюро информационного агентства Associated Press Джулия Пэйс. - Но нас прежде всего интересует, действительно ли Трамп готов пойти на принцип и как долго он готов сопротивляться: неделю, две недели? Как мы помним, администрация Обамы была парализована в течение 16-ти дней".

По мнению наблюдателей, последствия прекращения работы федеральных ведомств станут ощутимы в понедельник. Подобная ситуация складывалась в новейшей истории США 18 раз и каждый раз завершалась достижением компромисса исполнительной и законодательной власти и возобновлением деятельности госорганизаций.