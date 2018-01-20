Папа Римский в Перу

В ходе своего визита в Перу Папа Римский прибыл в субботу в город Трухильо у побережья Тихого океана. Именно этот регион наиболее сильно пострадал в первые месяцы 2017 года из-за масштабных наводнений и оползней, вызванных природным феноменом Эль-Ниньо. В результате погибли 133 человека. Своих домов лишились более ста тысяч перуанцев.

Местные жители встретили его святейшество песнями и танцами.

"Подобно апостолам, которые попали в бурю, вам пришлось вынести удар Эль-Ниньо. Последствия стихии многие семьи ощущают до сих пор. Особенно те из них, кто так и не смог отстроить свои дома. Именно поэтому я так хотел быть сегодня здесь, помолиться с вами", - сказал понтифик.

Для проведения мессы папа Франциск выбрал пляж Хуанчако, который может вместить до 500 тысяч верующих.

Позже в течение дня понтифик, аргентинец по происхождению, намерен посетить район "Буэнос-Айрес" на юге Трухильо, наиболее пострадавший от наводнений.