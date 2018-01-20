Папа римский: коррупция - социальный вирус

Папа римский призвал к борьбе с коррупцией, как с социальным вирусом. Соответствующее обращение глава Римско-Католической церкви сделал во время своего апостольского визита в Перу.

Место и время были выбраны не случайно. В настоящее время Перу сотрясает серьезный политический кризис. Он разразился на фоне коррупционного скандала вокруг президента Педро Кучински. Оппозиция уличила его в конфликте интересов еще во время его пребывания на посту главы правительства.

"Коррупция - это социальный вирус, который наносит много вреда для наших латиноамериканских народов и демократий. Мы должны бороться с коррупцией в государственных учреждениях, частном секторе и даже церковных институтах", - заявил понтифик.

В декабре минувшего года в Перу коррупционный скандал вокруг президента Кучински едва не привел к его импичменту. По итогам голосования в парламенте не хватило буквально десяти голосов для его отставки.

Что же касается папы римского, то его апостольский визит по странам Латинской Америки завершился после встречи с представителями коренных народов Амазонии. Франциск призвал власти Перу защитить их культурное наследие и территории проживания.