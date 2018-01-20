Франция оплакивает кончину Поля Бокюза

Франция оплакивает кончину своего самого знаменитого шеф-повара Поля Бокюза.
В субботу 91-летний ресторатор скончался во сне в деревне Коллонж-о-Мон-д'Ор недалеко от столицы французской кулинарии Лиона.
В своем Твиттере президент Республики Эммануэль Макрон написал, что все "повара Франции плачут на своих кухнях - даже в Елисейском дворце".
За свои успехи Бокюз был удостоен высшей награды страны - ордена Почетного Легиона - и трех "звезд" Мишлен.
"Повар века покинул нас", - представители ресторанного гида принесли в своем Твиттерсоболезнованияия близким "папы гастрономии".
Бокюза считают одним из основателей "новой французской кухни". Известность он получил в 1980-х годах, открыв собственную сеть ресторанов. Сегодня на кулинарную империю Бокюза работают 700 человек по всему миру.