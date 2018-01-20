Меркель поблагодарила Болгарию за охрану границы ЕС

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетила в субботу с рабочим визитом Болгарию, которая с 1 января председательствует в совете Европейского союза. Меркель заявила, что в ЕС полностью согласны с целями болгарского председательства, и поблагодарила Болгарию за её вклад в охрану внешней границы Европейского союза.

Ангела Меркель: "Я хотела бы поблагодарить Болгарию за то, как она охраняет свою границу. Это делать не просто, особенно на болгаро-турецкой границе. Германия поддерживает Болгарию, Фронтекс оказывает ей поддержку на словах и на деле. Но самая тяжёлая работа выполняется здесь, на месте".

Немецкий лидер выразила надежду, что очень скоро Болгария войдёт в шенгенское безвизовое пространство. Она также поддержала инициативу премьер-министра Болгарии Бойко Борисова организовать встречу лидеров ЕС и Турции.