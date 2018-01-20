Нападение на гостиницу в Кабуле

Четверо вооруженных людей напали в субботу на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле. Нападавшие открыли огонь по посетителям. По неофициальным данным, в результате нападения убито 10 человек, в том числе охранники отеля. Афганские полицейские заявили об уничтожении двух нападавших.

"Интерконтиненталь" пользуется популярностью у иностранцев. Здесь часто проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц. В момент нападения в гостинице проходила конференция, посвящённая информационным технологиям. Сообщается, что полиция смогла вывести в безопасное место основную часть гостей.

Во время перестрелки несколько раз прогремели взрывы, после чего в гостинице вспыхнул пожар. Кто организовал нападение, пока не известно.