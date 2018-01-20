В штаб-квартире МОК в Лозанне прошла встреча представителей Международного олимпийского комитета, Южной Кореи и КНДР. В результате переговоров глава МОК Томас Бах озвучил окончательное решение о формате участия северокорейской команды в Олимпиаде в Пхёнчхане.
Было согласовано, что 22 спортсмена из КНДР примут участие в соревнованиях по трем вида спорта и пяти дисциплинам. В частности, речь идет о парном фигурном катании, конькобежном спорте (дистанции в 1500 и 500 метров), лыжных гонках и горных лыжах (гигантском слаломе). Также Сеул и Пхеньян выставят на Олимпиаду единую женскую хоккейную сборную и выступят под единым флагом на церемонии открытия игр.
Всего КНДР намерена отправить в Пхёнчхан делегацию из 550 спортсменов, чиновников и болельщиков.
Ранее Сеул и Пхеньян пришли к данным договоренностям в ходе двусторонних консультаций в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.
Соревнования в Пхёнчхане стартуют через три недели.