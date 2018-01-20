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Решение МОК об участии КНДР в Олимпиаде

Глава МОК Томас Бах озвучит окончательное решение о формате участия северокорейской команды в Олимпиаде в Пхёнчхане.

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Решение МОК об участии КНДР в Олимпиаде

Решение МОК об участии КНДР в Олимпиаде
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В штаб-квартире МОК в Лозанне прошла встреча представителей Международного олимпийского комитета, Южной Кореи и КНДР. В результате переговоров глава МОК Томас Бах озвучил окончательное решение о формате участия северокорейской команды в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Было согласовано, что 22 спортсмена из КНДР примут участие в соревнованиях по трем вида спорта и пяти дисциплинам. В частности, речь идет о парном фигурном катании, конькобежном спорте (дистанции в 1500 и 500 метров), лыжных гонках и горных лыжах (гигантском слаломе). Также Сеул и Пхеньян выставят на Олимпиаду единую женскую хоккейную сборную и выступят под единым флагом на церемонии открытия игр.

Всего КНДР намерена отправить в Пхёнчхан делегацию из 550 спортсменов, чиновников и болельщиков.

Ранее Сеул и Пхеньян пришли к данным договоренностям в ходе двусторонних консультаций в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Соревнования в Пхёнчхане стартуют через три недели.

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