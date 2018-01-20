КНДР на Олимпиаде: 22 спортсмена и "Ариран"

Международный олимпийский комитет согласовал формат участия северокорейской команды в Олимпиаде в Пхёнчхане. По итогам переговоров в Лозанне представители МОК, Южной Кореи, КНДР и Оргкомитета игр подписали соответствующую декларацию.
Решено, что в общей сложности 22 спортсмена из КНДР примут участие в соревнованиях в трех спортивных видах в пяти дисциплинах.
"Впервые в истории игр спортсмены двух Корей объединятся в одну команду. Общая женская хоккейная сборная под именем "Корея" выступит под Флагом Объединения и выйдет на лед под песню "Ариран", вместо гимна", - заявил президент МОК Томас Бах.
Эта композиция - одна из самых популярных на всем Корейском полуострове. В декабре 2012 года ЮНЕСКО включила ее в Список нематериального культурного наследия человечества.
Также спортсмены из КНДР примут участие в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку, лыжным гонкам и горным лыжам.
МОК одобрил и совместный проход делегаций двух Корей на церемонии открытия Игр.
Общая численность делегации КНДР в Пхенчхане составит 46 человек.