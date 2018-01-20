Президент ас-Сиси идет на второй срок

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен баллотироваться на второй срок. О выдвижении своей кандидатуры он объявил в пятницу. Выборы главы государства пройдут в Египте в марте этого года.

"Я выдвигаю свою кандидатуру на должность президента республики и надеюсь, что вы вновь окажете мне свое доверие, - заявил ас-Сиси, выступая в Каире. - Уверен, что предстоящие в стране выборы будут прозрачными и демократичными. Я обещаю, что у всех кандидатов будут равные возможности".

Однако представители оппозиции сомневаются в том, что это обещание будет выполнено. По их словам, власти Египта всячески препятствуют избирательной кампании политических противников ас-Сиси.

В числе критиков действующего главы государства Халед Али - адвокат-правозащитник. Он утверждает, что полиция мешает проведению его предвыборных митингов из-за чего возникли трудности со сбором подписей избирателей.

Генерал Абдель Фаттах ас-Сиси был избран п резидентом Египта в 2014 году, спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси - одного из лидеров исламистской организации "Братья-мусульмане".

После прихода к власти ас-Сиси обещал укрепить безопасность в Египте. Однако недавние нападения на христианские церкви, а также мечети в стране говорят о том, что эта цель пока не достигнута.

Сам же ас-Сиси, подводя итоги своего первого президентского мандата, сообщил, что за минувшие 4 года в Египте было возведено 11 тыс. предприятий в различных отраслях производства, инфляция сократилась с 35% до 22%, а общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны с середины 2014 года до настоящего времени составил 100 млрд египетских фунтов (около 5,7 млрд долларов).