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Австралия

В огненной ловушке оказались посетители парка под Сиднеем

Два очага возгорания в Национальном королевском парке к югу от Сиднея вышли из-под контроля. Пожарным пришлось эвакуировать по морю 200 туристов, попавших в огненную ловушку.

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В огненной ловушке оказались посетители парка под Сиднеем

В огненной ловушке оказались посетители парка под Сиднеем
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Два очага возгорания в Национальном королевском парке близ Сиднея вышли из-под контроля. Пожарным пришлось эвакуировать 200 оказавшихся в ловушке туристов по морю. Причины возникновения огня пока не известны.

Парк расположен на южной окраине крупнейшего города Австралии, и поднимающиеся в небо плотные столбы дыма не могут не вызывать беспокойства у его жителей: "Единственное, что нам видно, - рассказывает этот очевидец, - это дым, его очень много и он такой густой. Так что за его завесой трудно раглядеть, что там творится и как далеко все зашло"...

В тушении огня участвуют вертолеты. Всего в штате Новый Южный Уэльс зафиксировано до 50 очагов возгорания.

В январе жара на юго-востоке Австралии бьет рекорды: столбик термометра неоднократно превышал 40 градусов по Цельсию. Последний раз такие аномально высокие температуры и столь долгое время отмечались в 1939 году.

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