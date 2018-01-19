В Валетте царит музыка барокко

Музыка барокко царит в течение двух недель в мальтийской столице Валлетте, где до 27-го января проходит шестой Международный фестиваль. Любителей этого вида классической музыки ждут более двадцати знаменательных событий, одним из которых стал концерт ирано-американского клавесиниста Махана Эсфахани и немецкого "La Folia Barockorchester".

"Если оглянуться назад, то пройденный путь выглядит обнадеживающе, - говорит художественный директор фестиваля Кеннет Заммит Табона, - практически каждый год мы набираем полные залы. С каждым годом круг участников фестиваля расширяется: кто-то приезжает из других стран Европы, кто-то из Японии, кто-то даже из Америки. Поэтому местные любители симфонической музыки просто валом валят!"

34-летний Эсфахани родился в 1984 году в Тегеране, сначала учился у отца играть на пианино, затем сменил этот инструмент на клавесин и орган. Лауреат многих престижных премий, он сегодня - один из немногих клавесинистов, ведущих сольную карьеру. В 2014 году он был номинирован на Gramophone Awards в категории «Артист года».

Музыкант стал первым клавесинистом, названным BBC “Артистом нового поколения” и был награждён Премией Borletti-Buitoni Trust. В 2009 году в Вигмор Холле состоялся его сольный концерт, после чего музыкант уверенно завоевал репутацию быстро развивающегося сольного исполнителя и концертного солиста в европейских концертных залах. В июле 2011 года он дал первый сольный концерт на клавесине в рамках фестиваля Proms, устроив аншлаг в лондонском зале Кадоган Холл, и был снова приглашён участвовать в Proms в 2012 году.

0

"Находиться в мальтийской столице в эти дни вдвойне увлекательно: помимо фестиваля барочной музыки Валетта в этом году объявлена европейской культурной столицей", - передает с места событий наш специальный корреспондент Вольфганг Шпиндлер.