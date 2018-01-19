Учения НАТО над Северным морем

Над Северным морем — масштабные воздушные учения сил НАТО. Четыре стратегических бомбардировщика Б-52 в рамках ротации прибыли из США на авиабазу Фэйрфорд в Великобритании. Вместе с другими американскими и британскими самолётами они отрабатывают дозаправку в воздухе: элемент очень непростой, но стратегически необходимый: — Прямо за мной видна штанга, сейчас она поднята. А во время заправки в воздухе её опустят и выдвинут в сторону самолёта, который подойдёт к заправщику с хвоста, — говорит лётчица Лоурен Отт.

Воздушная дозаправка позволяет силам Альянса действовать по всему земному шару. В учениях принимают участие пилоты и машины 100-го заправочного авиакрыла. Оно обеспечивает операции бомбардировщиков и истребителей над Атлантикой, в Европе и в Африке.

— Наша задача — показать всеобъемлющую готовность к сдерживанию не только в этом регионе, но и по всему миру. Это придаёт нашим союзникам уверенность в противостоянии любому потенциальному противнику в современном мире, — говорит полковник ВВС США Кристофер Амрейн.

Силы США и НАТО уделюят огромное внимание воздушной логистике — одному из главных инструментов успеха в войне.

В конце прошлого года Штаты провели целую серию учений — в том числе совместных с другими странами — по отработке воздушной переброски войск и снабжения.