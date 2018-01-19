ООН обвиняется в укрывательстве насильников

Волна разоблачений сексуальных домогательств дошла Организации Объединённых Наций. Британская газета Guardian утверждает, что собрала достаточно свидетельств того, что в отделениях ООН по всему миру царит безнаказанность в отношении многочисленных случаев сексуальных домогательств и изнасилований.

Питер Галло, бывший сотрудник Управления служб внутреннего надзора ООН, выступает в качестве главного свидетеля обвинений, выдвинутых в адрес ООН: "Кажется, эта проблема проникла во все структуры ООН. Наверное, на местах ситуация хуже, чем в центральном аппарате, но у нас нет прямых доказательств. Сама организация не может решить эту проблему. Без внешнего надзора с этим в принципе невозможно справиться с такого рода проблемами, и именно это мы наблюдаем в ООН. Внутренние расследования никогда не заканчиваются осуждением виновных".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш еще год назад назвал борьбу с сексуальным насилием своим приоритетом. Но в 2017 году в адрес сотрудников организации было выдвинуто 31 новое обвинение. Главным образом против сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое в 2005-2015 гг. возглавлял Гутерреш.