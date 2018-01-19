Турецкая операция в Африне "де-факто началась"

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли объявил о фактическом начале военной операции турецкой армии в сирийском районе Африн. Пока она проходит в форме артиллерийских обстрелов позиций курдских отрядов самообороны (YPG), контролирующих этот район. Турция уже перебросила к границе подразделения спецназа.
В наступлении против курдов готовятся принять участие также протурецкие вооруженные формирования из "Свободной сирийской армии". В пятницу они распространили кадры, которые якобы демонстрируют последствия обстрела курдами двух госпиталей.
На территории района Африн с сентября находятся посты российской военной полиции. Турция добивается их вывода и получения от России разрешения на нанесение воздушных ударов по курдским позициям.
Сирийское правительство заявило, что будет рассматривать турецкое вторжение в район Африн как акт агрессии.