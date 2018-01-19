28-я Международная выставка элитных часов в Женеве

“Позвольте каждому человеку быть хозяином своего времени”, – писал Уильям Шекспир в “Макбет”.

35 самых престижных брендов (A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Iwc, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Officine Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, Richard Mille, Roger Dubuis, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels.) и независимых производителей собрались в Carré des Horlogers, так называемом “Квадрате часовщиков”, в Женеве в 28-й раз. Здесь проходит одно из главных часовых событий года, привлекающих профессионалов отрасли со всего мира.

Второй год подряд в последний день выставки салон открывает двери и для широкой публики.

“В течение последних двух лет мы наблюдали период застоя, снижения темпов продаж. В 2017-ом году в плане экспорта продукции швейцарских производителей часов наметился рост в 3-3,5%. В нынешнем году тенденция роста должна сохраниться”, – говорит куратор выставки Фабьен Люпо.

На выставке в Женеве отметили важное событие в часовом мире — мануфактуре IWC Schaffhausen 150 лет.

На радость клиентам компания по-особенному оформила юбилейный стенд: публика могла наблюдать за работой мастера-часовщика и настоящей машины времени.

“Наша история началась, когда американский часовщик и инженер из Бостона основал в швейцарском Шаффхаузене предприятие, объединяющее швейцарские традиции мастерства и американскую систему индустриального производства. Машина времени символизирует историю нашей компании: центральное место в ней занимает семья мастеров-часовщиков”, – рассказывает генеральный директор IWC Schaffhausen Кристоф Грейнджер-Херр.

В этом году впервые свои новинки в рамках салона представил и французский дом Hermes, прежде выставлявший свои часы на BaselWorld – ежегодном крупнейшем событии в мире часов и ювелирных украшений в Базеле.

“Для нас оказаться в узком кругу брендов, представляющих свои новинки на женевской выставке, – успех и признание. За последние 15 лет главными для нас стали мастерство, модернизация, стремление к совершенству. Сегодня в Швейцарии часы для нашей компании создают 300 мастеров”, – говорит генеральный директор La Montre Hermès Лоран Дордэ.

#SIHH2018 : « Hermès est aussi un horloger suisse »



Entre complications sophistiquées et montres aux formes débridées, Hermès acte officiellement la montée en puissance de sa filiale horlogère >> https://t.co/BgpIKmdZbu pic.twitter.com/vjT3tRAuG8 — Le Point Montres (@LePointMontres) 16 janvier 2018

Последние два года были не лучшими для сектора часов класса-люкс. Многие видели угрозу в появлении смарт-часов. Но все это в прошлом.

“Функциональность модели – не главное для наших клиентов. Конечно, сегодня существует тысяча способов узнать время, и для этого необязательно носить часы на руке. Главное же, что мы предлагаем нашим покупателем – удовольствие, эмоции. Это в наших традициях”, – отмечает генеральный директор Van Cleef & Arpels Никола Бос.

“В течение дня, может быть, наши клиенты и предпочли бы иметь смарт-часы из-за их функциональности. Но чтобы почувствовать себя элегантными и, в то же время, не такими, как все, они выберут именно часы класса “люкс”. Конкуренции в этом плане нет, я не особенно волнуюсь”, – говорит Лоран Дордэ.

SIHH 2018 Cartier. Montre Révélation de Panthère : tout simplement magique #cartier #SIHH2018 pic.twitter.com/m18DHoDt8m — Hervé NOIRET (@hnoiret) 16 janvier 2018

Каждая модель – результат многочасового труда, тщательной работы. Творческий подход, мастерство, традиции, многовековая история и необыкновенные таланты – вот залог успеха отрасли.

“В секторе часов и особенно в секторе часов класса “люкс” представлены около сорока различных профессий, – отмечает Фабьен Люпо. – Большинство наших сотрудников – мастера. Многое сделано вручную на основе вековых традиций. Конечно, новые технологии позволяют усовершенствовать нашу продукцию, мы используем и новые материалы. Наш сектор объединяет традиции и инновации”.

Элегантность и творчество – вот, что отличает высокое часовое искусство и сегодня.