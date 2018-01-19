28-я Международная выставка элитных часов в Женеве

“Позвольте каждому человеку быть хозяином своего времени”, – писал Уильям Шекспир в “Макбет”.
35 самых престижных брендов (A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Iwc, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Officine Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, Richard Mille, Roger Dubuis, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels.) и независимых производителей собрались в Carré des Horlogers, так называемом “Квадрате часовщиков”, в Женеве в 28-й раз. Здесь проходит одно из главных часовых событий года, привлекающих профессионалов отрасли со всего мира.
Второй год подряд в последний день выставки салон открывает двери и для широкой публики.
Le salon de la haute horlogerie #SIHH2018, une expérience époustouflante, une vraie rencontre avec Richemont et ses maisons— Alexandra Chabanne (@AlexChabanne) 19 janvier 2018
Cartier</a> <a href="https://twitter.com/IWC?ref_src=twsrc%5Etfw">IWC
jaegerlecoultre</a> <a href="https://twitter.com/vancleefarpels?ref_src=twsrc%5Etfw">vancleefarpels
Piaget</a> <a href="https://twitter.com/PaneraiOfficial?ref_src=twsrc%5Etfw">PaneraiOfficial
montblanc_world</a> <a href="https://twitter.com/Vacheron1755?ref_src=twsrc%5Etfw">Vacheron1755
baumeetmercier</a> <a href="https://twitter.com/MediaComFR?ref_src=twsrc%5Etfw">MediaComFR pic.twitter.com/V1bcJuHHe2
“В течение последних двух лет мы наблюдали период застоя, снижения темпов продаж. В 2017-ом году в плане экспорта продукции швейцарских производителей часов наметился рост в 3-3,5%. В нынешнем году тенденция роста должна сохраниться”, – говорит куратор выставки Фабьен Люпо.
На выставке в Женеве отметили важное событие в часовом мире — мануфактуре IWC Schaffhausen 150 лет.
На радость клиентам компания по-особенному оформила юбилейный стенд: публика могла наблюдать за работой мастера-часовщика и настоящей машины времени.
Hermès s’expose enfin au salon international de la haute horlogerie à Genève >> https://t.co/h89pqXMhBf #luxe #SIHH2018 #Suisse pic.twitter.com/xgfkQR5k7b— Strategies (@Strategies) 16 janvier 2018
“Наша история началась, когда американский часовщик и инженер из Бостона основал в швейцарском Шаффхаузене предприятие, объединяющее швейцарские традиции мастерства и американскую систему индустриального производства. Машина времени символизирует историю нашей компании: центральное место в ней занимает семья мастеров-часовщиков”, – рассказывает генеральный директор IWC Schaffhausen Кристоф Грейнджер-Херр.
В этом году впервые свои новинки в рамках салона представил и французский дом Hermes, прежде выставлявший свои часы на BaselWorld – ежегодном крупнейшем событии в мире часов и ювелирных украшений в Базеле.
“Для нас оказаться в узком кругу брендов, представляющих свои новинки на женевской выставке, – успех и признание. За последние 15 лет главными для нас стали мастерство, модернизация, стремление к совершенству. Сегодня в Швейцарии часы для нашей компании создают 300 мастеров”, – говорит генеральный директор La Montre Hermès Лоран Дордэ.
#SIHH2018 : « Hermès est aussi un horloger suisse »— Le Point Montres (@LePointMontres) 16 janvier 2018
Entre complications sophistiquées et montres aux formes débridées, Hermès acte officiellement la montée en puissance de sa filiale horlogère >> https://t.co/BgpIKmdZbu pic.twitter.com/vjT3tRAuG8
Последние два года были не лучшими для сектора часов класса-люкс. Многие видели угрозу в появлении смарт-часов. Но все это в прошлом.
“Функциональность модели – не главное для наших клиентов. Конечно, сегодня существует тысяча способов узнать время, и для этого необязательно носить часы на руке. Главное же, что мы предлагаем нашим покупателем – удовольствие, эмоции. Это в наших традициях”, – отмечает генеральный директор Van Cleef & Arpels Никола Бос.
“В течение дня, может быть, наши клиенты и предпочли бы иметь смарт-часы из-за их функциональности. Но чтобы почувствовать себя элегантными и, в то же время, не такими, как все, они выберут именно часы класса “люкс”. Конкуренции в этом плане нет, я не особенно волнуюсь”, – говорит Лоран Дордэ.
SIHH 2018 Cartier. Montre Révélation de Panthère : tout simplement magique #cartier #SIHH2018 pic.twitter.com/m18DHoDt8m— Hervé NOIRET (@hnoiret) 16 janvier 2018
Каждая модель – результат многочасового труда, тщательной работы. Творческий подход, мастерство, традиции, многовековая история и необыкновенные таланты – вот залог успеха отрасли.
“В секторе часов и особенно в секторе часов класса “люкс” представлены около сорока различных профессий, – отмечает Фабьен Люпо. – Большинство наших сотрудников – мастера. Многое сделано вручную на основе вековых традиций. Конечно, новые технологии позволяют усовершенствовать нашу продукцию, мы используем и новые материалы. Наш сектор объединяет традиции и инновации”.
Элегантность и творчество – вот, что отличает высокое часовое искусство и сегодня.
Hier soir avec— Pierre Niney (@pierreniney) 16 janvier 2018
RealHughJackman</a> et <a href="https://twitter.com/hashtag/CharlotteCasiraghi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CharlotteCasiraghi</a> à Genève ! <a href="https://twitter.com/hashtag/SIHH2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SIHH2018</a> <a href="https://twitter.com/montblanc_world?ref_src=twsrc%5Etfw">montblanc_world pic.twitter.com/ELa3TQTPcj