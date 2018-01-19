Венгерская молодежь против политики Орбана

В Венгрии несколько тысяч студентов, а также преподавателей вузов приняли участие в акции протеста против ограничения свободы слова в стране. Демонстрация прошла в Будапеште у здания национального парламента в пятницу.

Помимо политических требований венгерская молодежь также хочет проведения реформы в сфере образования и повышения стипендий для учащихся вузов.

"Мы больше не хотим мириться с полным непрофессионализмом венгерских чиновников, а также со все возрастающим давлением со стороны властей. Прибавьте к этому устаревшую систему образования и вы поймете, почему мы вышли на улицы", - говорит Кристиан Кормос из Независимого союза студентов Венгрии.

Студенты против Орбана

Менее года назад Будапешт уже потрясали студенческие акции протеста. Тогда недовольство венгерской молодежи вызвал закон об иностранных университетах, серьезно ограничивающий их работу в Венгрии. Он был инициирован правящей партией "Фидес" с прямой подачи премьер-министра Виктора Орбана.

Под угрозой закрытия оказался Центрально-Европейский университет, основанный в Будапеште в начале 90-ых при финансовой поддержке американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса. Но не только это вызвало протесты.

Правительство Виктора Орбана нередко становится объектом критики со стороны венгерской молодежи, которая упрекает власти в излишне консервативной политике и призывает к большей интеграции Венгрии в ЕС.