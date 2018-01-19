Федеральное правительство может прекратить работу

Угроза прекращения финансирования федеральных ведомств нависла над президентом США в годовщину его инаугурации. Посещая в Караопулисе (штата Пенсильвания) компанию H&K Equipment по производству строительного оборудования, Дональд Трамп обвинил в происходящем демократов: "Мы столкнулись с серьезной иммиграционной проблемой, -заявил Дональд Трамп в Караопулисе. - Все видят, что творится! Демократы хотят остановить работу федерального правительства, чтобы обойти эту тему".

Сенат Конгресса поздно вечером в четверг так и не принял проект резолюции о продлении временного финансирования федеральных ведомств. Согласно тексту резолюции, который приняла в свою очередь Палата представителей, госучреждения будут профинансированы лишь до 16 февраля. Республиканцы призывают коллег проявить дух сотрудничества: "Есть время бороться за свои интересы,

есть время идти на компромисс. Сейчас наступило второе", - считает сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Камнем преткновения остаются "мечтатели" - незаконные иммигранты, въехавшие в США несовершеннолетними. Демократы выступают против нового варианта федерального бюджета 2018, так

как он не предусматривает мер по защите этой категории населения. Чтобы текст был принят Сенатом, он должен набрать 60 голосов из 100, тогда как Республиканская партия контролирует в верхней палате только 51 место.

Если сенаторы не успеют согласовать текст и принять единый с Палатой представителей вариант до наступления субботы, федеральные ведомства прекратят работу. Исключение в таком случае составят лишь экстренные службы. Некоторые законодатели уже предложили принять техническую резолюцию сроком на несколько дней для проведения переговоров.