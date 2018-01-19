Нападение на школу в Улан-Удэ

Новое нападение на школу в России: в Улан-Удэ 15-летний подросток, вооружённый топором, ворвался в класс. По данным следствия, он бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью и начал наносить удары топором выбегавшим из класса ученикам.

От рук нападавшего пострадали шесть человек — учительница и пять учеников 7-го класса. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, но, по словам врачей, угроза их жизни миновала. Ещё 17 человек обратились за помощью психолога.

Сам нападавший также оказался в больнице: он пытался покончить с собой. Он учился в той же школе и, по одной из версий, мстил учительнице за «двойку». Среди других объяснений — связь с так называемыми «группами смерти» в социальных сетях и увлечение тюремной субкультурой.

«В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию работников учебного заведения, представителям органов профилактики, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе», — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Это вторая за несколько дней трагедия в российских школах. В понедельник двое подростков напали на учеников в Перми, ранив 13 человек.

Это подняло вопросы об обеспечении безопасности учебных заведений и поиска глубинных причин нападений.

В пятницу соцсеть «Вконтакте» по запросу Роскомнадзора заблокировала несколько групп — их организаторов подозревают в распространении призывов к насилию.