С головой в прорубь: в России отмечают Крещение

Православные россияне отмечают в эту пятницу Крещение Господне, или Богоявление. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром совершил литургию в столичном Богоявленском Елоховском соборе и - по церковной традиции - освятил воду.

Богоявление, наряду с Пасхой, - древнейший христианский праздник. Он знаменует крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. По Евангелию, после того как Христос погрузился в воду, верующим явились все три божественные ипостаси.

Купанием в проруби в Крещенскую ночь - отметили праздник жители самых разных уголков России, несмотря на крепкие морозы. На Дальнем Востоке столбики термометров опустились ниже отметки в -50 градусов по Цельсию, в Сибири - ниже 40 градусов. Замначальника ГУ МЧС по Республике Саха Евгений Рощин рекомендует придерживаться следующихъ простых правил: "Рекомендую не находиться в воде более 3 минут, желательно все это сделать в течение нескольких секунд. Не задерживаться, чтобы избежать переохлаждения. Иметь с собой теплые вещи, полотенца, горячий чай".

Всего в стране было подготовлено без малого 4 тысячи мест для купания. Безопасность мероприятий обеспечивали до 9 тысяч сотрудников МЧС.

В этом году, сообщают епархии, в Севастополе после литургии освятят воды Черного моря,

а православное духовенство Якутии - воды Ледовитого океана. За границей православные общины, которые располагаются у океанов и морей, собираются провести водосвятие и там. Например, архимандрит Александр каждый год освящает воды Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах, а настоятель русского прихода в Рейкьявике священник Тимофей Золотуский - Атлантический океан.

Дань крещенским традициям отдал и президент России Владимир Путин. По завершении рабочей программы в Петербурге и Ленинградской области он посетил мужской Нило-Столобенский монастырь и принял участие в купаниях на озере Селигер.